8fit Workout gegen Winke-Arme und wo sich Essen schnell ansetzt

Jennifer ist eine ausgebildete Ernährungsexpertin von 8fit und hat einen Abschluss von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mit der Thematik Ernährung und Sport bestens vertraut, steht sie uns Rede und Antwort zur Seite und gibt erfolgreiche Tipps, wie sich Kohlenhydrate, Fette und Proteine auf den eigenen Körper individuell auswirken können.

1. Gibt es eigentlich Lebensmittel, die sich speziell auf gewisse Körperteile (Po, Arme, Bauch) auswirkt?

Wenn es Lebensmittel geben würde, die die Fettpölsterchen in bestimmten Bereichen verschwinden lassen würden, wäre dies mit Sicherheit kein Geheimnis mehr. Manche Fettpölsterchen sind jedoch hartnäckiger, als andere.

Es ist in der Tat besonders schwer, Fett im Bauchbereich zu verlieren. Dies liegt daran, dass dort wichtige Organe liegen, die sich so in Notsituationen schnell Energie (Fett) verschaffen können. Um abdominales Fett vorzubeugen oder zu reduzieren, ist es wichtig, zu regelmäßigen Zeiten zu essen. Dem Körper wird so signalisiert, dass regelmäßig Energie zur Verfügung steht und keine Reserven für Notsituationen angelegt werden müssen. Zudem empfehle ich, in jede Mahlzeit etwas Eiweiß und Gemüse oder Obst zu integrieren. So bleibt der Blutzuckerspiegel stabil und weniger Fett wird im Bauchbereich eingelagert.

2. Kartoffelchips oder Gemüsechips: Gibt es einen Unterschied?

Gemüsechips enthalten etwas weniger Fett und Salz, als Kartoffelchips, jedoch meistens deutlich mehr Zucker. Egal, ob Kartoffelchips oder Gemüsechips gewählt werden, die Portionsgröße sollte auf eine handvoll begrenzt werden, da Chips jeglicher Art, im Gegensatz zu frischem Gemüse, kaum gesundheitliche Vorteile mit sich bringen. Wer die Qual der Wahl hat: Wirsingchips oder Grünkohlchips sind die gesündeste Wahl.

Ich empfehle, Gemüsechips selbst zu machen. Schneide einfach dein Lieblingsgemüse (Süßkartoffel, Karotte, rote Beete, Grünkohl, usw) in Streifen, beträufel diese mit Olivenöl und getrockneten Kräuter und röste diese im Ofen, bis zu knusprig sind.

Streng genommen gehören Kartoffeln aus botanischer Sicht übrigens ebenfalls zum Gemüse, sodass Kartoffelchips eigentlich auch zu Gemüsechips zählen