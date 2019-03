8fit Workout für definierte Arme und das Thema "Ernährungsplan"

Definierte schlanke und vor allem Straffe Arme sind der Wunsch vieler Frauen. Jedoch sind gerade Oberarme extrem hartnäckig, was das Training anbelangt. Wichtig ist hierbei nicht das Gewicht, sondern gezieltes Training von Bizeps und Trizeps. Die Fettverbrennung bei Armen ist ein wenig anders: Zwar schmilzt das Fettgewebe durchaus, allerdings kann sich das gedehnte Haut- und Bindegewebe nicht so schnell in dem Maße zurückbilden, sodass es wieder straff wird. Deshalb ist Muskeltraining besonders wichtig und keine Angst: Aufgrund des Hormonhaushaltes können Frauen keine "dicken" Oberarme wie viele Männer bekommen.

Da es viele unterschiedliche Faktoren gibt, die die Fett- und Kalorienverbrennung einer einzelnen Person beeinflussen können, können bei diesem Arm-Workout etwa 9-13 Kalorien/Minute verbrannt werden.