8fit Po-Workout und das Thema "Kalorienzufuhr und Proteine"

Ein schöner runder Po macht sich nicht nur gut in einer Jeans, sondern fordert auch hartes Training. Klassische Übungen wie Squats und Ausfallschritte sorgen für die kleinen schönen Einkerbungen an der Außenseite und bringen den Po in Form. Po-Training erdordert in gewisserweise auch immer Bein-Training, sodass als Ausgleich Cardio-Einheiten die Trainingseffekte verbessern können.

Da es viele unterschiedliche Faktoren gibt, die die Fett- und Kalorienverbrennung einer einzelnen Person beeinflussen können, können bei diesem Po-Workout etwa 9-13 Kalorien/Minute verbrannt werden.