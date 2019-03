8fit Fun-Workout und das Thema "ist fettarm und zuckerfrei besser?"

Jennifer ist eine ausgebildete Ernährungsexpertin von 8fit und hat einen Abschluss von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mit der Thematik Ernährung und Sport bestens vertraut, steht sie uns Rede und Antwort zur Seite und gibt erfolgreiche Tipps, wie sich Kohlenhydrate, Fette und Proteine auf den eigenen Körper individuell auswirken können.

1. Wie gesund sind „fettfreie/fettarme“ Lebensmitteln wirklich?

Fett ist ein Geschmacksträger. Wenn Lebensmitteln Fett entzogen wird, dann sind diese also weniger geschmacksintensiv. Um dies auszugleichen, werden häufig Zucker oder künstliche Süßstoffe beigesetzt. Ein Fruchtjoghurt ist dann vielleicht fettarm, kann aber durch die zusätzliche Süße das Diabetes-Risiko erhöhen und Heißhunger entstehen lassen.

Wann immer fettreduzierte Lebensmittel gewählt werden, empfehle ich, die Zutatenliste zu überprüfen. Sind keine unbekannten Zutaten, Zucker oder künstliche Süßstoffe aufgeführt, kann ein fettreduziertes Lebensmittel eine gesunde Alternative sein (beispielsweise Magerquark statt Quark in der Vollfettstufe).

Fett ist übrigens nicht gleich Fett. Studien haben gezeigt, dass tierische Lebensmittel aus biologischer Herkunft ein besseres Fettprofil aufweisen (mehr Omega-3), als Lebensmittel als aus konventioneller Herkunft. Vor allem wenn, die Vollfettstufe gewählt wird, ist Bio also häufig die gesündere Wahl.

2. Sollte man auf zuckerfreie Lebensmittel achten?

Anstatt auf Versprechen wie zuckerfrei zu achten, empfehle ich, einen Blick auf die Zutatenliste zu werfen. Meistens sind künstliche Süßstoffe im Lebensmittel versteckt und diese sind langfristig keine gesündere Alternative. Studien haben belegt, dass der regelmäßige Verzehr von künstlichen Süßstoffen den Stoffwechsel beeinträchtigen kann, Heißhunger auslöst und die Fettverbrennung erschwert.

Alles, was süß schmeckt, sollte in Maßen gegessen werden. Egal, ob die Süße von künstlichen Süßstoffen, Kristallzucker, Honig, Agavendicksaft oder Ahornsirup kommt. Lebensmittel, die mit zuckerfrei beworben werden, sind in den wenigstens Fällen gesundheitsfördernder, als herkömmliche Produkte.

3. Sind Kohlenhydrate am Abend wirklich nicht gut?

Diese Frage kann nicht klar mit ja oder nein beantwortet werden. Wird am Abend Sport betrieben, kann es beispielsweise von Vorteil sein, die Kohlenhydratmenge zu erhöhen. Das gleiche gilt für Personen, die unter Verdauungsproblemen leiden. Da während des Schlafes der Stoffwechsel langsamer arbeitet, ist die Verdauung erschwert. Eiweiß und Fett haben eine längere Verdauungszeit, als Kohlenhydrate. Nächtliche Verdauungsbeschwerden können sich also verringern, wenn vermehrt auf Kohlenhydrate am Abend gesetzt wird.

Um den Fettstoffwechsel wenig zu beeinträchtigen und starke Blutzuckerschwankungen zu vermeiden, sollten Kohlenhydrate jedoch mit etwas Eiweiß, Fett oder Gemüse kombiniert werden. Zudem sollten stark verarbeitete Lebensmittel vermieden werden und auf Hülsenfrüchte oder Vollkornprodukte gesetzt werden.