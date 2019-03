Wie hebt sich eine Fitness-App am besten von der Masse ab? Ganz einfach: Indem sie sich individuell von anderen unterscheidet. Genau dieses Argument der Individualität nimmt sich 8fit zu Herzen, denn nicht jedes Workout ist für jeden geeignet. Der Tagesablauf einer jungen Mutter sieht anders aus, als der einer Studentin oder Managerin. Mit individuell an den Nutzer angepassten Fitness- und Ernährungsplänen hilft 8fit, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln und diese einfach in den Tagesablauf zu integrieren.

Die Anmeldung funktioniert ganz leicht: Die Standard-Version bietet coole Basic-Workouts mit Übungen für Muskelaufbau, Fettverbrennung und Körperdefinition, aAnschauliche Videos mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie Ernährungstipps und -guides inklusive Aktivitäten-Protokoll zur Auflistung aller sportlichen Tätigkeiten.

Cooles Update: Wer sich für die Pro-Version entscheidet zahlt 5 Euro/Monat (Jahresplan) oder 10 Euro/Monat (3-Monats-Plan) und hat Zugriff aufAdvanced Workout sowie auf: