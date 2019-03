Wie kreiert man einen Hype? Gar nicht leicht zu erklären, aber wunderbar einfach am Fendi-Beispiel zu sehen. In den letzten Jahren immer solide abgeliefert, aber nicht mit großen Aktionen geglänzt – waren die aktuellen Schauen zur Frühjahr-/Sommer-Kollektion die Sternstunde von Fendi. Jeder warf sich mit dem typischen Monogramm in Schale. Besser gesagt mit dem Schal – denn dieser hat jetzt echtes Trendpotenzial und passt perfekt zur wieder ausgebrochenen Logo-Mania. Ein Trend-Accessoire, das wir in diesem Herbst und Winter nicht mehr hergeben wollen.