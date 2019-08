7 Lebensmittel, die Sie ab 30 nicht mehr essen sollten

4. Schokolade, Muffins und Eis meiden

"Versuchen Sie so gut es geht auf Zucker zu verzichten", rät Lee. "Es hilft schon, wenn Sie keine Limo, gesüßten Kaffee oder Säfte trinken." Was nicht heißt, dass Sie ab 30 für immer auf Ihre Lieblingsschokolade verzichten müssen. Essen Sie sie nur - genau - in Maßen...

5. Nicht zu viel Alkohol

Mit Anfang 20 konnten Sie zwei Tage hintereinander feiern gehen und waren Montag fit. Zehn Jahre später freuen Sie sich, wenn es Ihnen am Wochenanfang nicht allzu schlecht geht, obwohl Sie bereits Freitag und nicht erst Samstag unterwegs waren. Der Kater hält an. Und noch mehr Faktoren sprechen für Alkohol in geringen Mengen: "Mit 30 entwickeln wir eine Insulin-Resistenz, weshalb Zucker nicht in Energie, sondern Fett umgesetzt wird. Dieser Prozess wird durch Alkohol verstärkt", erklärt Lee." Außerdem wird das Risiko an Diabetes-Typ2 zu erkranken höher und die Leber leidet mehr."

6. Trinken Sie viel Wasser

Ja, das hören Sie bestimmt nicht zum ersten Mal: Trinken Sie mindestens drei Liter Wasser am Tag. Tatsächlich ist das aber noch wichtiger, wenn Sie die 30er Marke geknackt haben. "In diesem Alter bauen Sie viel weniger Fett ab, wenn Sie zu wenig Wasser trinken", erklärt Seti. "Ist Ihr Körper hingegen mit genügend Flüssigkeit versorgt, läuft der Stoffwechsel auf Hochtouren und Sie verbrennen 30 Prozent mehr Kalorien, als wenn Ihr Körper dehydriert ist. Außerdem fühlen Sie sich viel energiegeladener. Zudem verwechseln wir oft Hunger mit Durst oder trinken beim Essen zu wenig und nehmen dadurch unnötig viel Nahrung zu uns."

7. Treiben Sie Sport

Ohne Bewegung läuft nichts. "Wir verlieren an Muskelmasse in unseren 30ern. Leider finden wir auch immer mehr Ausreden, um Sport zu vermeiden und stellen unsere Bequemlichkeit über unsere Gesundheit", sagt Lee. Also, ab ins Fitnessstudio, um die Muskeln zu stärken und den Body fit zu halten.