Es ist völlig normal, dass sich die Stundenanzahl der Zweisamkeit während einer Beziehung verändert. Allerdings geht es an dieser Stelle darum, ob man von dem Partner ignoriert wird oder ob dieser zum Beispiel aus Jobgründen weniger Zeit investieren kann. Ignoranz lässt sich durch weniger Blickkontakt feststellen oder wenn der Partner nicht wie gewohnt sofort auf Anrufe oder Textnachrichten reagiert. Oftmals lässt sich das schon feststellen, wenn man zu zweit auf der Couch sitzt und so tut, als wäre man alleine im Haus. Ist dies der Fall, dann geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Erklärungsbedarf steht an.