5 Styling-Ideen, die nichts kosten

Da steht man wieder Stunden vor dem bis obenhin gefüllten Kleiderschrank und hat doch wieder nichts zum Anziehen – oder? Wer keine Lust auf stundenlanges Shoppen hat (dieses Phänomen soll es ja geben...) oder das Geld lieber doch nicht in neue Trend-Pieces investieren will, kann im Handumdrehen aus dem bereits vorhandenem Kleiderschrank-Inventar einen völlig neuen Look kreieren. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Diese fünf Styling-Tricks kosten nichts und peppen sofort jedes Outfit auf.

