Lieber den schwarzen Pencil Skirt und die weiße Bluse mit Statement-Ärmeln oder doch lieber den klassischen Hosenanzug? Wer glaubt, erfolgreiche Frauen würden sich am frühen Morgen mit solch hochkomplizierten Fragen herumschlagen, irrt sich gewaltig! Schließlich lässt sich das perfekte Business-Outfit niemals in zehn Minuten stylen - und mehr Zeit bleibt leider häufig nicht – und schon gar nicht, wenn plötzlich spontane Fashion-Katastrophen wie eine ungebügelte Lieblingsbluse oder ein abgerissener Knopf am neuen Blazer aufpoppen.

Und genau darum machen sich erfolgreiche Frauen bereits am Abend vorher Gedanken um den Business-Look für den nächsten Tag, prüfen die dafür eingeplanten Kleidungsstücke auf eventuelle Knitter- oder sonstige Gebrauchsspuren und hängen alles so zurecht, dass sie am nächsten Tag nur noch reinschlüpfen müssen.