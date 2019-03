5 Dinge, die erfolgreiche Frauen am Wochenende niemals tun würden

Busy in business? Erfolg hat seinen Preis und fordert jeden Tag das Maximum an Leistung. Was machen erfolgreiche Frauen am Wochenende? Arbeiten sie 24/7 durch, gönnen sie sich eine erholsame Pause oder haben sie gewisse Tricks auf Lager? Business-Women arbeiten hart auf das lang ersehnte Wochenende hin, um sich dann eine Auszeit von all dem Stress zu gönnen. Ganz ehrlich: Es kommt nicht darauf an, WAS Sie tun, sondern WIE Sie es tun. Erfolg ist auch Kopfsache, Faulenzen sagt nichts über Ihre Kompetenzen aus.

Wenn Sie erfolgreich sein wollen, sollten Sie diese fünf Dinge am Wochenende niemals tun.

Was ist Erfolg? Unser Test verrät es Ihnen