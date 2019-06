5 Dessous, die jede Frau im Schrank haben sollte

Die Auswahl der richtigen Unterwäsche ist im Prinzip genauso wichtig, wie das gesamte Outfit – auch wenn man sie nicht sieht. Doch was sollte Frau eigentlich drunter tragen? Unsere Antwort: Natürlich das, was ihr gefällt. Doch bei all der großen Auswahl an BHs, Slips & Co. kann man schnell den Überblick verlieren. Auch wenn angesagte und neue Dessous-Trends unsere Herzen höher schlagen lassen, so geht doch nichts über wahre Evergreens, die jede Frau im Schrank haben sollte. Die wichtigsten Eigenschaften dabei: Kaum spürbar, praktisch, bequem, sinnlich und auch erotisch sollten Unterwäsche-Klassiker sein. Wir stellen Ihnen deshalb 5 Dessous-Typen vor, die definitiv auf Ihre Must-have-Liste gehören sollten.

Übrigens: Ob Sie sich für einen Push-up BH entscheiden, einen Triangel-BH, Balconette oder Bügel-BH tragen möchten, überlassen wir an dieser Stelle Ihnen – tragen Sie das, worin Sie sich am wohlsten fühlen.