Schon lange geht es bei den internationalen Fashion Weeks nicht mehr rein um die Mode. Auch was das Make-up angeht, bringen die Schauen immer wieder neue, tolle Tendenzen hervor, die es wert sind, genauer begutachtet zu werden. Wo noch in den letzten Jahren die Brauen im Fokus standen, geht es seit der letzten Saison eine Etage tiefer: Die Augen stehen fortan im Fokus der dekorativen Kosmetik, dicht gefolgt von den Lippen – man denke nur an das fulminante Comeback des Lipgloss! Welche Revivals uns in der nächsten Saison beschäftigen, und welche Neuheiten polarisieren – die 5 wichtigsten Beauty-Trends im Überblick: