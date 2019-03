Manchmal gibt es einfach zu viel Dinge, die man mit dem Ex teilt, um einen radikalen Schlussstrich zu ziehen. Aus diesem Grund hielten viele Befragte laut der Studie an einer Freundschaft mit dem Ex fest, weil es einfach die praktischste Lösung war. So blieben einige beispielsweise dem gemeinsamen Nachwuchs zuliebe, andere dagegen wegen gemeinsamem Eigentum oder Schulden befreundet. Nicht gerade romantisch, aber absolut nachvollziehbar.