30 Tipps für mehr Achtsamkeit

Wie oft haben Sie heute schon an sich selbst gedacht? Und damit meine ich nicht jene Gedanken, was Sie noch alles erledigen müssen oder wie viel Zeit Sie bis zum nächsten Termin noch haben. Vielmehr geht es um die eigene Achtsamkeit: Haben Sie heute schon etwas Leckeres gegessen? Fühlen Sie sich in diesem Moment fit und munter? Oder benötigen Sie vielleicht eine kurze Auszeit?

Das Leben rast förmlich nur so an uns vorbei; höher, schneller, weiter lautet die Devise. Wir leben um zu arbeiten und wir arbeiten, um zu leben. Und zwischendrin? Wo bleibt da noch Zeit für das eigene Selbst, für die eigenen Wohltaten? Und wieso fällt es uns so leicht, sich mehr um andere als um uns selbst zu kümmern…

Manchmal hilft es, einfach die meterlange To-Do-Liste zu vergessen oder am besten gleich zu verbrennen und den „Reset-Knopf“ zu drücken.

Man kann nicht von heute auf morgen alles hinschmeißen und sich selbst einen endlos-langen Self-Retreat gönnen. Aber man sich nach und nach diese 30 Tipps zu Herzen nehmen und versuchen, das Leben manchmal einfach leben zu lassen und sich ein wenig zurückzuziehen. Denn eines werden Sie hierbei auf jeden Fall merken: Die Welt dreht sich trotzdem weiter…