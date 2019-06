3 Schuhtrends für den Herbst/Winter 2019/20, die Sie lieben werden

Der uns allen bekannte Chelsea Boot bekommt in der neuen Saison ein lässiges Upgrade. Der in erster Linie sportlich-angehauchte Schuh ersetzt unsere Ugly-Sneakers in den kälteren Monaten. Das Credo: Je oller, desto doller. Chunky Chelsea Boots zeichnen sich vor allem durch derbes Obermaterial aus, das aus Lackleder besteht oder auch mit Nieten, Stickereien & Co. besetzt sein darf. Eine robuste Sohle, seitliche Gummi-Einsätze oder auch Schnürsenkel sorgen für einen tollen Wow-Effekt. Am liebsten tragen wir diese Boots zum femininen Kleid oder Rock (gesehen bei Alexander McQueen) oder auch zu einer weit geschnittenen Stoffhose in Knöchellänge.