3 einfache Dinge, die genauso viele Kalorien verbrennen wie Joggen

Zugegeben, wir gehören zu der Sorte Mensch die fuchsteufelswild werden, wenn andere Leute nicht still sitzen können. Dabei machen gerade diese Leute es wohl besser als wir selbst: Mit den Füßen tippeln, den Po hin und her bewegen und mit den Beinen zu schaukeln kann dabei helfen, Gewicht zu verlieren. Einige Studien haben bewiesen, dass Rumgezappel 10 mal mehr Kalorien verbrennt, als stilles Sitzen; eine Studie aus 2005 erwähnte den Wert von 350 verbrannten Kalorien am Tag. Das Ergebnis hat durchaus Sinn: Regelmäßige Bewegung, auch wenn man sitzt, ist eine Form von Cardio.