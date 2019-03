3 Dinge, die selbstbewusste und glückliche Frauen anders machen

Selbstbewusstsein ist eines der wichtigsten und attraktivsten Eigenschaften, die eine Frau wohl haben kann. Ein gutes Maß an Selbstbewusstsein hilft nicht nur im Berufsleben weiter, es hat ebenso positive Auswirkungen auf eine Beziehung, wenn man mit Freunden unterwegs ist oder der Mensch auf einer Party ist, der niemanden kennt – dank Selbstbewusstsein ist dies aber ein Kinderspiel!

Natürlich kommt nicht jeder mit einem hohen Maß an Selbstbewusstsein auf die Welt. Meistens dauert es viele Jahre, bis man Vertrauen und Liebe zu sich selbst aufgebaut hat oder man durchläuft bestimmte Umstände im Leben, die einen in dieser Hinsicht positiv prägen. Haben Sie sich schon einmal gefragt, was diese Frauen anders in Ihrem Leben gemacht haben, sodass sie unabhängig der Alltagssituationen komplett selbstbewusst und glücklich durch das Leben gehen? Ein Meeting verpasst? Pah, halb so wild! Die Frisur sitzt nicht perfekt? Auch egal, es ist sowieso windig.