Los geht’s am Abend mit einem schweißtreibenden Intensivtraining, um den Körper auf Fettverbrennung zu programmieren. Vor dem Sport sollten Sie sich mindestens zwei Stunden das Essen verkneifen. Dafür winkt als Belohnung nach dem Ausdauersportprogramm ein eiweißreiches Abendessen – und viel Ruhe! Mindestens sieben Stunden Schlaf sollten Sie sich gönnen, um gut ausgeruht in die 24-Stunden-Diät zu starten.

Tag der 24-Stunden-Diät:

800 Kalorien sind am Tag der Blitzdiät für Frauen eingeplant, 1000 Kalorien für Männer, aufgeteilt in drei Mahlzeiten. Zur Auswahl stehen viele leckere Gerichte mit einem hohen Eiweißanteil, wie zum Beispiel Pilz-Lauch-Wok mit Tofu, Lachsforellenfilet mit Blumenkohl-Couscous oder Griechischer Salat mit Ofen-Feta und Pesto. Kohlenhydrate wie Nudeln und Kartoffeln und süßes Obst sind an dem SOS-Tag tabu. Ein leichtes Ausdauertraining sorgt dafür, dass die Fettverbrennung konstant weiterläuft: Nach dem Frühstück und nach dem Mittagessen wird jeweils eine halbe bis eine ganze Stunde gesportelt.