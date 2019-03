„Wie geht es dir so?“, „Was machst du so beruflich?“ – es gibt nichts Langweiligeres als 0815-Fragen beim ersten Date. Natürlich möchte man sich nach dem Wohlbefinden es anderen erkundigen, auch die Jobauswahl ist ein wichtiger Faktor für eine eventuelle Beziehung. Allerdings gibt es doch nichts schlimmeres, als eine lange Liste voller Hobbies vorbereitet zu haben die zeigen, was für ein sportlicher und kulturell gebildeter Typ Man(n) sei.

Da man irgendwann mit den Standard-Fragen auch am Ende ist und unangenehmes Schweigen eintritt, haben wir 15 Oder-Fragen für Sie parat, die das erste Date garantiert zu etwas besonderem machen, ohne dass es einer Art Bewerbungsgespräch handelt. Kleiner Tipp: Verzichten Sie auf die Rechtfertigung Ihrer Antwort, so bleibt das Ganze spannend. Nachfragen kann man zu später Stunde immer noch…