11 Vorbilder im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung

Mit der Too Good To Go App lecker essen und Lebensmittelverschwendung vermeiden

Die Too Good To Go App sollte jeder auf seinem Smartphone installiert haben. Denn die App listet Restaurants, Supermärkte und Bäckereien auf, die übriggebliebenes Lebensmittel zu einem günstigeren Preis abgeben. Das Essen zahlt man entspannt via App. Die Speisen holt man direkt im entsprechenden Betrieb ab. So hat man ein köstliches Mahl für einen kleinen Preis und verhindert somit, dass das Essen in der Tonne landet. We love!