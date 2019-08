100 erste Dates: Der perfekte Look zum Kennenlernen

Wie finden Sie den perfekten Dating-Look?

Tief durchatmen! Der erste Schritt ist gemacht und er hat Sie endlich nach einem Treffen gefragt. Für das erste Date wollen Sie sich von ihrer besten Seite präsentieren und das zählt auch für Ihr Outfit. Dabei sind einige Punkte zu beachten, die ihren Look ausmachen sollten. Um wie viel Uhr treffen sie sich? Abends darf es nämlich etwas glamouröser sein, als tagsüber.

Führt er Sie zum Essen in ein schickes Restaurant aus oder gehen Sie zu einem Konzert? Under- oder overdressed für das erste Date will niemand sein und ob Sie zu High Heels statt rockigen Boots greifen, ist ein Unterschied. Und ist es das allererste Treffen mit ihm oder kennen sie sich schon länger? Bei einem Blind-Date ist ihr Outfit mit das Allererste, was er von Ihnen sieht und will somit wirklich gut durchdacht sein. Hat er Sie schon mal in Jogginghosen und Hoodie gesehen, dann können Sie das erste Treffen etwas lockerer angehen.