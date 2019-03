10 Neujahrsvorsätze, die sich jeder machen sollte

7. Nächstes Jahr will ich freundlicher zu mir selbst sein

Wir alle haben diese Tage, an denen wir uns selber am liebsten sagen würden „Sag mal, war das jetzt dein Ernst?“. Man kann nicht perfekt sein. Akzeptieren Sie es.

8. Nächstes Jahr will ich mehr zuhören und weniger reden

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Diese banale Lebensweisheit hat sich nicht umsonst durch Jahrzehnte hindurchgesetzt. Unpassendes und Überflüssiges darf gerne unausgesprochen bleiben.

9. Nächstes Jahr will ich die Dinge die ich habe, mehr schätzen

Sie haben ein Dach über dem Kopf, alles was Sie zum Leben brauchen und sind gesund? Gut, dann gratulieren wir Ihnen hierzu. Vielleicht besitzen Sie noch nicht die heißgeliebte Tasche aus der neuen Gucci-Kollektion – aber das kann ja noch werden.

10. Nächstes Jahr werde ich nach vorne schauen

Das letzte Jahr war IHR Jahr? Hach, wie schön war doch der Miami-Urlaub und die Beförderung in Ihrem Job. Doch was wollen Sie nächstes Jahr erreichen? Schauen Sie nach vorne und halten Sie nicht an alten Dingen fest.