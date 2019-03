Bakterien und Milben

Auch wenn Sie keinen Partner an Ihrer Seite haben schlafen Sie nachts dennoch nicht alleine: Bis zu 1,5 Millionen(!) Milben leisten Ihnen jede Nacht Gesellschaft. Was nicht gerade angenehm klingt, ist es auch ganz und gar nicht: In den schlimmsten Fällen kann Milbenstaub Allergien hervorrufen.

Tipp: UV-Strahlung tötet Milben ab! Gönnen Sie Matratze und Daunen deshalb zweimal im Jahr je 24h ein intensives Sonnenbad.