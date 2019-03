10 Beauty-Tipps für heiße Sommertage

Make-up – ja! Das komplette Contouring-Programm, nein! An warmen Sommertagen ist in Sachen Kosmetik weniger mehr. Leichte Make-up-Texturen oder das Verwenden von lediglich einem Puder ist ideal. Warum? Die Haut kann atmen, wird weniger anfällig für unreine Haut und der Glanz im Gesicht reduziert sich so von allein. Tipp: Wer mag, kann auch prima mit BB-Creams Vorlieb nehmen. Die leicht getönten Cremes wirken besonders natürlich und beugen gegen fettige Haut vor.