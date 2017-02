Die Suite des Hotel Bachmair Weissach

Die elegante Mizu Bar des Hotels

Ein Yoga-Wochenende in einem Wellness-Hotel? Als wir von dem Angebot gelesen hatten, lockte uns zunächst nur wenig. Schließlich entspricht die Realität über Kurz-Retreats dieser Art viel zu häufig dem Klischee: Mittdreißigerinnen sitzen bei stundenlangen Meditations-Übungen im Kreis und versuchen, möglichst viel innere Ruhe zu finden, während der Magen laut knurrt.Schließlich ist bei solchen Entschleunigungen in Rekordzeit meistens auch alles verboten, was irgendwie Spaß bringen würde. In unserem Fall: Alkohol, Kaffee und kurzkettige Kohlenhydrate.Ein Yoga-Wochenende am Tegernsee hat uns eines Besseren belehrt. Dort bietet nämlich das Wellness Hotel Bachmair Weissach ein Wellness-Wochenende an, bei dem es nicht nur um Bewegung, Meditation und Loslassen geht, sondern besonders auch um die kleinen Glücksbedürfnisse jedes einzelnen.Wir wissen die Antwort: Indem man ein Wochenende lang jeden Tag mit Zsuzsanna Villanyi Yoga praktiziert. In den vier Sessions mit der Starlehrerin wurden wir nicht nur stetig gelenkiger, sondern trauten uns auch plötzlich Übungen zu, die wir vorher niemals ausprobiert hätten.In dem Wellness-Paket des Hotels sind nicht nur vier Jivamukti-Yoga-Sessions enthalten, sondern auch zwei Übernachtungen, der Zugang zu dem großen Wellness-Bereich des Hotels, ein vegetarisches Abendessen und ein Rasulbad zur Entspannung. Ob man nach dem Morgen-Yoga zum Veganen Müsli mit frischen Früchten greift, oder zu einem Teller voll frisch gebratenem Speck und Pancakes ist natürlich jedem selbst überlassen.Das Yoga-Wochenende im Hotel Bachmair Weissach kostet rund 620 Euro im Einzelzimmer für 2 Nächte.