300 Gramm (Vollkorn) Nudeln

Eine Prise Salz

1 Zwiebel

500 Gramm Hähnchenbrust

Olivenöl

125 ml fettarme Milch

250 ml Gemüsebrühe

1 El Sojasoße

2 El Frischkäse

1 EL Tomatenmark

5 El geriebener Käse

Die Rezepte der Weight Watchers orientieren sich nicht an dem üblichen Kalorienzählen, sondern greifen auf ein Punktesystem zurück, das darauf aufbaut, aus was sich die einzelnen Gerichte zusammensetzen. So kann genussvoll, aber immer in Maßen, geschlemmt werden. Dickmacker, wie zum Beispiel Sahne, werden beim Kochen durch Lebensmittel ersetzt, die genauso lecker schmecken, aber weniger Punkte auf die Waage bringen. Durch diese einfachen aber effektiven Stellschrauben, kann auch ein Nudelauflauf zum Abnehm-Gericht mitavancieren.Für 4 Portionen, 25 Minuten Zubereitungszeit, 25 Minuten GarzeitHeizen Sie den Backofen aufvor und bereiten Sie die Nudeln nach den Anweisung auf der Verpackung zu. Würfeln Sie dieund braten Sie beides an. Würzen Sie mit Salz und Pfeffer und löschen Sie den Pfanneninhalt mitab. Nachdem das Ganze einmal aufgekocht ist, reduzieren Sie die Hitze, heben Sie denunter die Masse und vermengen Sie alles mit denin einer Auflaufform. Unter dembackt der Auflauf rundauf mittlerer Schiene. Abnehm-Tipp: Sie können das Gericht nach Belieben mit Gemüse verfeinern und damit die Punkte-Anzahl pro Portion senken.