Endlich haben Forscher das Rätsel um die weltweit wohl am häufigsten karikierten Vögel gelöst. Der Merchandise-Flamingo-Mafia atmet auf. Endlich machen ihre Postkarten, Luftballons, Handy Cases und T-Shirts wirklich Sinn!

Deshalb stehen Flamingos auf einem Bein

Jetzt verstehen wir endlich diese Masse an einbeinigen Flamingo-Motiven

Nicht nur Handy-Hüllen-Produzenten haben sich jahrelang an dem Phänomen eine goldene Nase verdient, dass Flamingos niemals auf zwei Beinen zu stehen scheinen. Selbst beim Schlafen versteckt sich meist ein langes Beinchen eingezogen unter dem pinken Federkleid des Vogels. Uns scheint es unmöglich vorzustellen, dass das bequem sein soll. Allein beim Gedanken daran, schläft uns schon der Oberschenkel ein.Forscher haben nun herausgefunden, dass es für den Flamingo weniger Muskelkraft erfordert, wenn er sein Gewicht auf nur einem Bein balanciert. Selbst Jungvögel wenden diese Methode an und zentrierten damit außerdem ihre Körperwärme. Wissenschaftler versuchen diese energiesparende Methode nun auch in der Robotik anzuwenden.