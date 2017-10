Knapp jeder zweite Deutsche zwischen 30 und 59 Jahren leidet eigenen Angaben zufolge immer wieder unter unreiner Haut, so das Ergebnis einer Ipsos-Studie, die von Medizinprodukthersteller Prontomed in Auftrag gegeben wurde. Fast jeder Zehnte der 1.000 Befragten hat sogar mit Akne zu kämpfen. Die Hautprobleme sind dabei vielfach Auslöser weiterer Beschwerden: Die Psyche wird in Mitleidenschaft gezogen, genauso Beruf und privates Leben.32 Prozent der befragten Frauen (also fast jede Dritte) findet sich aufgrund ihrer unreinen Haut unattraktiv, bei einigen (27 Prozent) wirkt sich das auf das Selbstbewusstsein aus, fast jede Zweite (50 Prozent) fühlt sich unwohler als an Tagen, an denen weniger Pickel und Rötungen sichtbar sind. Doch nicht nur das Selbstbild wurde befragt, die Studie wollte auch wissen, wie Menschen mit Hautunreinheiten wie Mitessern oder Pickeln auf andere wirken. Das Ergebnis: Mehr als jeder Fünfte (22 Prozent) findet Betroffene unattraktiv, jeder Zweite (50 Prozent) glaubt, dass sie es sogar schwerer hätten, einen Partner zu finden. Jeder Dritte (33 Prozent) meint, Menschen mit Pickeln hätten geringere Jobchancen.Die Haut ist der Spiegel der Seele und damit auch der Gesundheit. Die Methode das Face Mapping nutzt dieses Wissen. Dabei sind Gesicht und Hals ganz systematisch wie eine Landkarte in verschiedeneaufgeteilt. Dabei gibt es Zwillingszonen, die also auf beiden Gesichtsseiten auftreten, sowie Zonen, die die Gesichtsmitte unterteilen und nur einmal auftreten, zum Beispiel die T-Zone.Je nachdem, in welchem Bereich sichundzeigen oder die, lassen sich bestimmte Rückschlüsse auf Beschwerden ziehen. Sehen Sie hier die 14 Gesichtszonen im Überblick und erfahren Sie, für welche Organe sie stehen und washier bedeuten kann. Allerdings: Die chinesische Gesichtslesung entspricht keinesfalls einer medizinischen Diagnose und ersetzt definitiv keinen Arztbesuch!An dermanifestieren sich hauptsächlich Probleme mit demund/oder der. Zu zuckerhaltige Ernährung und fettige Lebensmittel werden hier über kurz oder lang sichtbar. Trinken Sie am besten viel Wasser und achten Sie auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung . Darüber hinaus können auch Haarpflegeprodukte in diesen Zonen Irritationen auslösen und unreine Haut begünstigen.Zu viel Alkohol kann sich durch unreine Haut und Pickel im Bereich zwischen den Augen und denmanifestieren. Zudem sind Unreinheiten wie Pickel & Co. an dieser Stelle ein möglicher Hinweis auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wie zum Beispiel eine Laktoseintoleranz oder eine Überreaktion auf Gluten Diestehen in direkter Relation zu den. Fühlen sie sich oft heiß an, sollten Sie mehr Wasser trinken und auf Koffein und Alkohol verzichten, um die Organe zu entlasten. Auch die Areale um die Augen können auf Nierenbeschwerden hinweisen.Entdecken Sie hier Tipps für schöne Augen Rötungen an derkönnen aufhinweisen, zum Beispiel einen erhöhten Blutdruck. Auch eine unausgewogene Ernährung sowiekönnen Mitesser & Co. rund um die Nase begünstigen. Achten Sie darauf, weniger Fleisch und Salz zu essen und sorgen Sie für ausreichend Bewegung.Diesind ein Spiegelbild unseres. Vor allem Raucher und Allergiker können hier unreine Haut und viele kleine Äderchen aufweisen.können auf einehinweisen, sind möglicherweise aber auch ein Zeichen von. Rötungen können zudem von fluoridhaltiger Zahnpasta ausgehen.Zone 12 bezieht sich auf dasund steht in direkter Verbindung zum- bei unreiner Haut an dieser Stelle also ebenfalls die aktuellen Essengewohnheiten überdenken. Zudem können auch hier hormonelle Schwankungen sichtbar werden.Die letzte Zone rund um denwird häufig vernachlässigt. Doch Pickel und Rötungen haben laut Traditioneller Chinesischer Medizin ( TCM ) natürlich auch hier eine Bedeutung: Möglicherweise wehrt sich der Körper gegen bakterielle Erreger. Auch übermäßiger Stress und Parfumstoffe können zu Irritationen führen.