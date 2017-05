1 große Ingwerwurzel

¾ Tasse Ahornsirup oder Honig

½ Tasse Apfelessig

2/3 Tasse Zitronensaft

5 - 6 Tassen Wasser

Switcher heißt das neue Zaubergetränk aus den USA, das auch hierzulande immer mehr körperbewusste Anhänger findet. Wir verraten, was dieseso besonders macht und wie Sie sie ganz easy zu Hause mixen können.Auch wenn Switchel aktuell gefühlt omnipräsent auf diversen Instagram- und Pinterest-Accounts gesundheitsbewusster Hipster ist, gibt es das Wundergetränk genau genommen schon ziemlich lange. Schon im 17 Jahrhundert stärkten sich nordamerikanische Farmer nach anstrengender Feldarbeit mit dem Ingwer-Essig-Mix und füllten ihren Elektrolyte- und Mineralstoffhaushalt auf, daher auch die Beinamen "Haymaker’s Punch" (Heumacher-Punsch), "Switchy", "Swizzle" und "Switzel".Die beiden Zutaten Apfelessig und Ingwer machen den Durstlöscher so gesund. Apfelessig ist zum einen ein basisches Lebensmittel und bringt den Säure-Basen-Haushalt ins Gleichgewicht und kurbelt den Stoffwechsel an, zudem hat er eine pilz- und bakterienhemmende Wirkung. Der Ingwer hat eine desinfizierende und entzündungshemmende Wirkung und pusht dank der enthaltenen Antioxidantien das Immunsystem.Schälen Sie zunächst den Ingwer und schneiden Sie ihn in grobe Stücke. Bringen Sie dann das Wasser zum Kochen, geben Sie den Ingwer hinein und lassen ihn zwei Minute kochen und anschließend 20 Minuten lang ziehen.Geben Sie den Apfelessig, Zitronensaft und je nach Gusto Ahornsirup oder Honig in einen Krug, geben Sie das Ingwer-Wasser hinzu und rühren den Mix gut um. Gießen Sie den Switchel durch ein Sieb in ein Glas. Und schon können Sie den sommerlichen Drink mit Eiswürfeln gekühlt und Zitronenscheibe und Beeren garniert verzehren.