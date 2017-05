Was passiert, wenn man jeden Tag ein Glas Rote Beete Saft trinkt?

Abnehmen mit Rote Beete

Das hätten wir selbst nicht gedacht, aber Rote Beete Saft gehört ab sofort zu unserem Liebsten Sommergetränk. Nur ein Glas, am besten jeden Morgen getrunken, führt zu einem verwandelten Teint und kurbelt den Stoffwechsel ordentlich an . Das liegt an der Vielzahl an Ballaststoffen, die in dem Saft stecken. Als Ergebnis schwinden überflüssige Pölsterchen fast wie von alleine.Da können die üblichen Sommergetränke nicht mithalten. Zwar schmecken Gin Tonic Hugo und Aperol Spritz unwahrscheinlich gut. Aber so viele Kalorien stecken in Alkohol Rote Beete Saft kommt nur auf mickrige, ist jedoch voll mit Vitaminen und Mineralstoffen. Neben den Vitaminen A, C, B und Folsäure stecken auch Jod, Kalium, Kalzium, Magnesium, Natrium, Phosphor und große Mengen an Eisen in dem roten Wundersaft. So kann man mit einem Glas Rote Beete Saft auf jegliche Art von Nahrungsergänzungsmitteln verzichten.Weil das noch nicht genug ist, enthält der Saft auch Betain, das den Risikofaktor für Herzkrankheiten senkt, sowie weitere Inhaltsstoffe, die Bluthochdruck und Krebs vorbeugen.Das Abnehmen mit Rote Beete wird nicht nur durch die Menge an Ballaststoffen erleichtert, sondern auch aktiv angetrieben. Der regelmäßige Genuss des Rote Beete Safts führt dazu, dass der Körper vermehrt Mitochondrien bildet – die kleinen Kraftwerke der Zelle. Wer mehr Mitochondrien besitzt, kann Fette besser verbrennen. Keine Frage, dass ein angeregter und aktiver Fettstoffwechsel das Abnehmen erleichtert.