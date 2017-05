Wir können den 20. Mai gar nicht mehr abwarten, denn an diesem Tag findet die wohl wichtigste Hochzeit des Jahres statt – zumindest aus fast-royaler Sicht. Pippa Middleton wird ihrem langjährigen Partner, James Matthews, das Ja-Wort geben.Schon jetzt brodelt in England die Gerüchteküche um die Traumhochzeit: Wie wird das Brautkleid von Pippa Middleton aussehen? Kommt die neue Freundin von Prinz Harry, Meghan Markle, nun doch zur kirchlichen Trauung? Und welche Rolle wird Kate Middleton während der Zeremonie bekleiden?Zumindest die letzte Frage scheint nun geklärt zu sein. Kate Middleton wird nicht als Brautjungfer ihrer Schwester in Erscheinung treten und vermutlich auch sonst keinen aktiven Part in der Zeremonie einnehmen. Zum einen geziemt es sich als Verheiratete nicht, die Funktion einer Brautjunger einzunehmen und zum anderen würde befürchtet, dass sonst der Fokus der Trauung wiederum auf Kate liegen würde. Das soll vermieden werden.Der königliche Palast ließ vor kurzem verlautbaren, dass Prinz George und seine kleine Schwester, Prinzessin Charlotte, als Ringträger und Blumenmädchen agieren werden. Wir freuen uns jetzt schon auf die Fotos der Kleinen!