Pippa Middleton und ihr Verlobter James Matthews

Prinz William als Vierjähriger bei der Hochzeit von Prinz Andrew, 1986. Er steht neben der Treppe.

Im Sommer 2016 verlobt sich Pippa Middleton mit dem Banker James Matthews und heiratet am 20. Mai sechs Jahre nach der Royal Wedding von William Mountbatten-Windsor und Kate Middleton , Pippas großer Schwester. Ihr Ehemann entstammt zwar nicht der europäischen Monarchie, kann jedoch mit beachtlichem Grundbesitz in den schottischen Highlands aufwarten.Kensington Palace ließ nun zwei besonders süße Ehrenträger der Hochzeit verlautbaren., der drei Jahre alt ist, und, die im Mai zwei Jahre alt wird, werden alsihrer Tante fungieren. Natürlich werden auch Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry an der Hochzeit teilnehmen. Ihre genauen Funktionen als Ehrengäste stehen jedoch noch nicht fest.Wie der Vater so der Sohn: Prinz William führte im Alter von vier Jahren ebenfalls die Rolle des Ringträgers bei der Hochzeit von Prinz Andrew und Sarah Ferguson in London am 23. Juli 1986 aus.