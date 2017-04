Mit diesem Instagram-Post können sich Mütter auf der ganzen Welt identifizieren: Sängerin Pink postet auf Instagram ein Selfie und verrät ihr Post-Baby-Body-Gewicht - eine Zahl, die die meisten berühmten Mütter strengstens geheim halten.Wussten Sie das schon? In diesem Alter bekommen Frauen angeblich intelligentere Kinder. Die Geburt Pinks zweiten Kindes Jameson liegt wenige Monate zurück und dennoch zeigt das Foto, dass die Sängerin nach der Geburt nicht untätig gewesen sein kann:, der Bauch ist noch etwas gewölbt. Besonders von frisch gebackenen Promi-Müttern wird absurderweise verlangt, dass sie schon nach kürzester Zeit wieder zur bühnentauglichen-Topform zurückfinden und alle Spuren der Schwangerschaft verschwunden sind. Damit formen sie auch die gesllschaftliche Erwartung an "normale" Mamis.Pink hat jedoch eine andere Message als erwartet. In der Caption schreibt sie: "Könnt ihr glauben, dass ich beiwiege? Nach üblichen Standards wäre ich stark übergewichtig. Natürlich ähnelt mein Körper nach der Geburt meines zweiten Babys nicht meinem bisherigen, aber ich fühle mich verdammt nochmal nicht übergewichtig! Also haltet euch von Waagen fern, Ladies!“Wir geben der Powerfrau absolut Recht! Pink siehtaus. Wenn es nach uns geht, befindet sich die zweifache Mutter in der besten Form ihres Lebens. Das lässt sich mit keinem Algorithmus dieser Welt, der Körpergröße und Körpergewicht vergleicht, messen!So sah übrigens Lady Diana nach der Geburt von Prinz William aus.