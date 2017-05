Paris Jackson bei der Gedenkfeier zu Ehren ihres Vaters, 2009

Paris Jackson scheint den Hang für große Gesten von ihrem Vater geerbt zu haben und einiges an Meinung hat die 19-Jährige noch dazu! Vor wenigen Tagen veröffentlichte sie auf Instastories einen Schnappschuss von sich beim Schnorcheln. Die selbsternannten Moralapostel des Social-Media-Kosmos vielen geschlossen in Ohnmacht, denn die Tochter von Michael Jackson zeigte sich oben ohne –ihre Nippel waren natürlich mit Emojis bedeckt. Der Shitstorm über das harmlose Foto irritierte Paris so sehr, dass sie nun mit einem zweiten Nacktbild ihren Standpunkt klar macht. Bravo!Manchmal möchte man Teile der Social-Media-Meute da draußen abwechselnd schütteln und ohrfeigen bis sie vernünftig wird. Es ist schon lange vollkommen absurd, dass Instagram Frauen aus pseudo-moralischen Gründen verbietet, ihre Nippel zu zeigen, wohingegen Männer sich ohne Sanktionen oberkörperfrei zeigen dürfen. Dass ganze Massen an Menschen den freien Oberkörper einer 19-Jährigen moralisch verwerflich finden, passt da natürlich perfekt ins Bild – in eines, das eigentlich aus dem letzten Jahrhundert stammt!Dieser Meinung ist auch Paris Jackson, die mit ihrem zweiten Nacktbild auf Instagram klarmacht, dass Nacktheit nicht zwangsläufig in einem sexuellen Kontext gesehen werden muss. Die Schauspielerin ist in ihren eigenen vier Wänden gerne und oft nackt und gärtnert ab und zu auch im Evakostüm. Damit drückt sie ihre Verbundenheit zu ihrem Körper und Mutter Natur aus.