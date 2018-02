Oscar Nominierungen 2018

Call me by your NameDarkest HourDunkirkGet OutLady BirdPhantom ThreadThe PostThe Shape of WaterThree Billboards Outside Ebbing, MissouriChristopher Nolan - DunkirkJordan Peele - Get OutGreta Gerwig - Lady BirdPaul Thomas Anderson - Phantom ThreadGuillermo del Toro - The Shape of WaterSally Hawkins - Shape of WaterFrances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, MissouriMargot Robbie - I, TonyaSaoirse Ronan - Lady BirdMeryl Streep - The PostTimothée Chalamet - Call Me by Your NameDaniel Day-Lewis - Phantom ThreatDaniel Kaluuya - Get OutGary Oldman - Darkest HourDenzel Washington - Roman J. Israel, Esq.Mary J. Blige - MudboundAllison Janney - I, TonyaLesley Manville - Phantom ThreadLaurie Metcalf - Lady BirdOctavia Spencer - The Shape of WaterWillem Dafoe - The Florida ProjectWoody Harrelson - Three Billboards Outside Ebbing, MissouriRichard Jenkins - The Shape of WaterChristopher Plummer - All the Money in the WorldSam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, MissouriThe Big Sick - Emily V. Gordon und Kumail NanjianiGet Out - Jordan PeeleLady Bird - Greta GerwigThe Shape of Water - Guillermo del Toro und Vanessa TaylorThree Billboards Outside Ebbing, Missouri - Martin McDonaghCall me by your Name - James IvoryThe Disaster Artist - Scott Neustadter und Michael H. WeberThe Wolverine - Scott Frank, James Mangold und Michael GreenMolly's Game - Aaron SorkinMudbound - Virgil Williams und Dee ReesThe Boss BabyThe BreadwinnerCoco - Lebendiger als das LebenFerdinand - Geht STIERisch ab!Loving VincentEine fantastische Frau (Chile)The Insult (Libanon)Körper und Seele (Ungarn)Nelyubov (Russland)The Square (Schweden)Abacus: Small Enough to JailFaces PlacesIcarusLast Men in AleppoStrong IslandRoger Deakins - Blade Runner 2049Bruno Delbonnel - Darkest HourHoyte van Hoytema - DunkirkRachel Morrison - MudboundDan Laustsen - Shape of WaterJacqueline Durran - Die Schöne und das BiestJacqueline Durran - Darkest HourMark Bridges - Phantom ThreadLuis Sequeira - Shape of WaterConsolata Boyle - Victoria & AbdulPaul Machliss und Jonathan Amos - Baby DriverLee Smith - DunkirkTatiana S. Riegel - I, TonyaSidney Wolinsky - Shape of WaterJon Gregory - Three Billboards Outside Ebbing, MissouriDear BasketballGarden PartyNegative SpaceRevolting RhymesLouDeKalb ElementaryThe Eleven O'ClockMy Nephew EmmettThe Silent ChildWatu Wote - All of usSarah Greenwood und Katie Spencer - Die Schöne und das BiestDennis Gassner und Alessandra Querzola - Blade Runner 2049Sarah Greenwood und Katie Spencer - Darkest HourNathan Crowley und Gary Fettis - DunkirkPaul Denjam Austerberry, Shane Vieau und Jeff Melvin - Shape of WaterHans Zimmer - DunkirkJonny Greenwood - Phantom ThreadAlexandre Desplat - Shape of WaterJohn Williams - Star Wars: The Last JediCarter Burwell - Three Billboards Outside Ebbing, MissouriRemember Me (Coco)Mystery of Love (Call my by your Name)This is Me (Greatest Showman)Mighty River (Mudbound)Stand Up for Something (Marshall)John Nelson, Gerd Nefzer , Paul Lambert und Richard R. Hoover - Blade Runner 2049Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner und Dan Sudick - Guardians of the Galaxy Vol. 2Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza und Mike Meinardus - Kong: Skull IslandBen Morris, Mike Mulholland, Neal Scanland und Chris Corbould - Star Wars: The Last JediJoe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon und Joel Whist - Planet der Affen: SurvivalDie 90. Oscars werden am 04. März 2018 einmal mehr in Los Angeles verliehen.