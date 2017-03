Diese Neuigkeit freut nicht nur Melancho-Techniker, die gerne „Die Drei ???“-Kassetten auf dem Walkman hören: Das Kulthandykommt zurück! Diese Neuigkeit wurde auf dem Mobile World Congress in Barcelona verkündet und ging binnen Sekunden viral. Technik-Journalisten aus aller Welt lagen sich in den Armen und erzählten sich atemlos, wie hoch ihr damaliger 'Snake‘-Score war – so ähnlich stellen wir es uns zumindest vor.Was Nostalgiker vermutlich verärgern könnte: Optisch ähnelt das neue Nokia 3310 seinem Vorgänger aus dem Jahr 2000 sehr, hat jedoch, was die Größe und das Gewicht angeht, abgenommen. Wir finden die oberflächlichen Veränderungen nicht weiter dramatisch. Schließlich könnten wir auch einfach wieder zum Original greifen, das immer noch (natürlich VOLL funktionstauglich!) in unserer Schublade liegt.Das putzehat nach 17 Jahren gelernt, Farben anzuzeigen, wodurch wir uns bei stundenlangen Snake-Sessions noch mehr Spaß erhoffen. Warum wir uns ernsthaft überlegen ab, wieder auf das neue alte Nokia 3310 umzusteigen: Der Akku hält im Standby-Modus