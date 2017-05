Diese Lebensmittel machen eine schlechte Haut

Milch macht geschwollene Augen

Zucker macht Falten

Alkohol macht schlechte Haut

Normalerweise gehen wir spaß-orientiert durch die Welt und haben uns zum Mantra gemacht, dass die sprichwörtliche Menge das Gift macht. Das scheint jedoch nicht der Fall zu sein, wenn man reine Haut und feine Poren anstrebt. Derhängt nicht nur von der abgestimmten täglichen Pflege ab, sondern ist zu Großteilen auch auf eine bewusste Ernährung zurückzuführen. Besonders derfördern ein unebenes Hautbild.Viele Dermatologen sind sich heutzutage einige, dass nicht nur diese Alltagsgewohnheiten zu Mitessern und Akne führen, sondern unreine Haut und Unebenmäßigkeiten auch mit der täglichen Ernährung korrelieren. Wenn Hautunreinheiten, Mitesser, dunkle Augenringe und eine fahle Haut häufiger auftreten, kann es sinnvoll sein, verschiedene Ernährungsumstellungen auszuprobieren. Denn auf diese Weise wirken sich Milch, Zucker und Wein auf das Hautbild aus.Wenn Sie täglich mitzu kämpfen haben, könnte bereits eine Vorstufe zur Laktoseintoleranz vorliegen. Beziehungsweise vielleicht nehmen Sie täglich überdurchschnittlich viel Laktose zu sich - beispielsweise über Milchprodukte, im Kaffee oder Käse?Die darin enthaltenen Hormone, Östrogen und Progesteron, regen das Zellwachstum in den äußeren Hautschichten an und sorgen für verstopfte Poren und erschweren das Abfließen von Lymphflüssigkeit.So leid es uns tut, wir können Ihnen diese Information unmöglich vorenthalten. Der Übermäßige Verzehr von Zucker wirkt sich bei vielen in vermehrtenaus.Beim Verstoffwechseln von Zuckern entsteht Glykation, das in den Hautschichten die Kollagen-Brücken zerstört und sie damit weniger elastisch und anfälliger für Falten macht. Noch dazu wirkt sich Zucker auf die Darmbakterien aus.Durch das sogenannte Face Mapping hat sich der Verdacht erhärtet, dass eine Darmflora, die im Ungleichgewicht ist, sich negativ auf die Hautreinheit auf der Stirn auswirkt.Auch Alkohol wirkt sich nicht gerade positiv auf das Hautbild auf. Er kürzlich mussten wir verkrafte, wie viele Kalorien in unseren Lieblings-Drinks stecken und jetzt das: Alkohol dehydriert den Körper, was besonders im Gesicht zu einer verstärkten Faltenbildung führt.Außerdem erweitert er die Kapillargefäße, wodurch Rötungen um die Nasen- und Wangengegend auftreten. Wir Alkohol regelmäßig konsumiert, vergrößern sich dadurch automatisch die Poren und Mitesser entstehen.