Bryanboy, Tina Craig und Danielle Bernstein bei der New York Fashion Week bei Coach SS 18

my morning routine now includes @lancomeusa's newest product for a smooth finish | #miracleonthemove #ad Ein von by Danielle (@weworewhat) gepostetes Foto am 14. Mai 2015 um 8:27 Uhr

Verdienst pro Post am Medienwert messen

Danielle Bernstein gehört zu bekanntesten amerikanischen Fashion-Bloggern. Der Blog der 25-Jährigen,, dreht sich um Mode, Beauty und ihren privilegierten Lifestyle. Da eine personalisierte Bildsprache für einen Fashion-Blog heutzutage essentiell ist, besitzt auch Danielle Bernstein einen. Selfies am Pool, mit Freunden bei der Fashion-Party, Outfit-Bilder vor Backsteinwänden und dazwischen ein bisschen #Foodporn: Auf den ersten Blick scheint ihr Instagram-Account bloß ein zufälliger Spiegel ihres fotogenen Lebens als Modebloggerin.Im Jahr 2015 hatte die Bloggerin der amerikanischen Zeitschrift Harpers' Bazaar verraten, wie sie mit ihrem Instagram-Account Geld verdient. Danielles einzige Forderung an die Journalistin: Sie wolle die einzige Bloggerin in dem Artikel bleiben. Eine exklusive Promotion des Blogs scheint der Gründerin von 'WeWoreWhat' sehr viel Wert zu sein. Schließlich verrät sie dieauf Instagram und kratzt so an der gepflegten Illusion einer authentischen und unbeeinflussten Blogosphere.Aktuell hat die Fashionbloggerin eine Follower-Zahl von rund 1,7 Millionen. Zum Zeitpunkt des Interviews hatte sie schon sage und schreibe- ein Meilenstein, besonders aus monetärer Sicht. Konnte sie in der Vergangenheit für einen gesponserten Instagram-Post "nur"verlangen, steigt ihre Gebühr nun immens. Blogger-Schwergewichte wie Chiara Ferragni (12.3 Mio Follower) und Aimee Song (4.7 Mio Follower)für einen Instagram-Post verlangen: Der absolute Blogger-Traum!Für einenfotografierte sich die junge Bloggerin nach ihrer morgendlichen Make-up-Routine mit der neuen Foundation des Luxuskosmetik-Konzerns. Ein scheinbar müheloses Selfie mit rentablen Konsequenzen. Durch ihren Blog und Instagram-Feed verdiente Danielle Bernstein im letzten Jahr eine- ein beeindruckender Jahresverdienst für die damals 22-Jährige.Als Anzeigen-Äquivalent beschreibt der Mediawert den Geldbetrag, der hätte investiert werden müssen, um eine erreichte Aufmerksamkeit ausschließlich mit bezahlter Werbung zu erzielen. Hierbei werden die Interaktionen sowie die Reichweite berücksichtigt.Das Online Marketing Toolgibt hierbei einen ungefähren Richtwert an, der sich mit anderen Studien und Beiträgen zum Thema „Fashion-Blogger und Gehalt“ so gut wie deckt.Dieser Mediawert legt allerdings nur, wirklich verlangen können die Influencer wesentlich mehr!Demnach haben die(Stand: März 2018): Caro Daur : 6.571 US-Dollar, Follower: 1,4 Millionen OhhCouture : 8.253 US-Dollar, Follower: 1,6 Millionen Xeniaoverdose : 5.225 US-Dollar, Follower: 1 Million Weworewhat : 8.327 US-Dollar, Follower: 1,7 Millionen Songofstyle : 22.483 US-Dollar, Follower: 4,7 Millionen Sincerelyjules : 22.392 US-Dollar, Follower: 4,7 MillionenBloggerinsoll schätzungsweise einen Jahresumsatz von überhaben, wie einige Medien belegen. Branchen-Interviews zufolge, sollen Fashionblogger mit einerpro Paid-Content-Post auf Instagram um dieverlangen können. In einem Interview mit " Der Zeit " im August 2017 redete(@xeniaoverdose) offen über ihr Leben als Fashionbloggerin. Für einen Post kann die Hamburgerin eineverlangen.Bei der Zusammenarbeit mit Bloggern bieten sich Unternehmen zwei Möglichkeiten: Sie könnenund hoffen, dass die Beschenkten das Produkt durch einen Blog- oder Instagram-Post bewerben, oder siedurch bezahlten Content. Ersteres ist allerdings heutzutage nur noch bei Micro-Influencern der Fall! Durch letztere Möglichkeit können Firmen auf die Gestaltung des Posts direktenausüben, und beispielsweise Konkurrenz-Produkte aus dem gleichen Bild verbannen. Im Jahr 2014 investierten Unternehmen, hauptsächlich aus der Modebranche, schätzungsweise eine- die damals in den seltensten Fällen als solche markiert wurden., z.B. durch Hashtags wie #Anzeige oder #SponsoredPost. Die meisten geben allerdings gleich "bezahlte Kooperation mit XY" über ihrem Posting an. Eine eindeutige Regelung über das Kennzeichnen von Werbung auf Instagram gibt es allerdings noch nicht, weshalb vielen Bloggern vorgeworfen wird,zu betreiben. Der Hashtag #ad soll demnach nicht als Kennzeichnung gelten. Ebenso müssen Meinungsartikel als #Werbung gekennzeichnet werden, wenn dort Marken erwähnt oder gegannt werden – völlig irrelevant, ob selbst gekauft oder geschenkt bekommen.