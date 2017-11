Mit spätestens Mitte Zwanzig bricht der Baby Boom über jeden Freundeskreis herein. In den sozialen Netzwerken häufen sich die überschwänglichen Ankündigungen werdender Eltern, Paare in Langzeitbeziehungen bekommen beim Anblick von Kleinkindern auf Laufrädern glasige Augen und überzeugte Singles leichten Schwindel durch das viele Augenverdrehen.Seit Jahren ist sich die Medizin einig, dass aus gesundheitlicher Sicht eine erste Schwangerschaft in den Zwanzigern ratsam ist. Schließlich besitzen Frauenund eine unkomplizierte Schwangerschaft wird Monat für Monat unwahrscheinlicher.Forscher der London School of Economics präsentieren nun, wenn es um dengeht. Sie werteten Daten der 'Millennium Cohort Study' aus, die sich mit der Langzeitentwicklung von 18.000 britischen Kindern befasst und kamen zu überraschenden Ergebnissen.Sie fanden heraus, dass Babys, die von Frauen in ihren Dreißigern geboren wurden, mit höherer Wahrscheinlichkeit eineentwickelten undaufwiesen. Kindern von Frauen in ihren Zwanzigern oder Vierzigern schnitten im Vergleich schlechter ab.Eine mögliche Erklärung kann darin zu finden sein, dass Müttern in ihren Dreißigern meist über ein höheres Einkommen verfügen, einen gesünderen Lebensstil pflegen und sich in stabileren Partnerschaften befinden.Natürlich ist der "perfekte" Zeitpunkt für ein Kind von Frau zu Frau unterschiedlich und sollte von Studien jedweder Art höchstens marginal beeinflusst werden.Sie sind schon schwanger? Der Schwangerschaftskalender begleitet Sie durch diese 40 aufregenden Wochen.Wussten Sie schon: In diesem Monat werden am häufigsten gesunde Kinder gezeugt!