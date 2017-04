Wir konnten diese News fast nicht glauben, zu schön klingt sie: Ein heißes Bad verbrennt Kalorien und besitzt damit den gleichen Effekt wie ein Sporteinheit. Jeder, der den Sonntagsspaziergang gerne einmal gegen eine Runde Plantschen in der heimischen Wanne tauscht, wird diese Nachricht besonders freuen.Hier finden Sie übrigens heraus, wie Sie Ihren Stoffwechsel individuell anregen können.Das Thema wird von der Loughborough Universität in England erforscht, die zu folgendem Ergebnis kam: Von einem heißen Bad profitiert der Körper auf vielzählige Weise.- die genaue Anzahl ist natürlich von der Konstanz der Wassertemperatur und der Physik des Badenden abhängig. So entspricht ein Vollbad einem zügigen Spaziergang.Bei einem heißen Bad wird der Körper erwärmt und der Stoffwechsel durch das vermehrte Schwitzen angeregt. Der Körper versucht sich wieder auf Normtemperatur zu kühlen und verbraucht dadurch Kalorien. Der Blutzuckerspiegel senkt sich mit zunehmender Aktivität der Zellen. Während man also im warmen Wasser entspannt, arbeitet der Körper auf Hochtouren.Trotz der gesunden Vorzüge sollte man jedoch nicht allzu häufig in der Woche warmbaden. Der Kreislauf wird während eines heißen Bades stark belastet und auch die natürliche Hautbarriere leidet. Wasser hilft beim Abnehmen und kurbelt den Stoffwechsel an. Das sind die besten Gründe, warum Sie mehr Wasser trinken sollten.