Golden Globe Gewinner 2018

Allen Grund zur Freude hatten auch Diane Kruger und Fatih Akin - das deutsche NSU-Drama "Aus dem Nichts" von Regisseur Fatih Akin hat den Golden Globe als bester nicht englischsprachiger Film gewonnen

, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Darkest Hour", "Lady Bird", "The Disaster Artist""I, Tony", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "The Shape of Wate", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "The Shape of Water", "The Greatest Showman", "The Handmaid’s Tale", "This Is Us", "The Marvelous Mrs. Maisel""Master of None", "Big Little Lies", "Fargo", "Big Little Lies", "Big Little Lies"