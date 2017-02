So verliebt: Amal Clooney und George Clooney auf dem roten Teppich der Met Gala

Nur wenige Tage nachdem die Zwillings-News von Beyoncé uns in Atem gehalten haben, folgt nun weiterer Baby-Zuwachs in den Hollywood-Hills: Amal und George Clooney erwarten Zwillinge! Das prominente Paar erwatet den Zuwachs bereits im Juni.Als George Clooney 2014 die damals 37-jährige Amal Alamuddin heiratete, rieben sich alle verwundert die Augen: Hatte sich der ewige Junggeselle doch tatsächlich getraut - und das nach nur sieben Monaten Beziehung? In Amal scheint George Clooney einegefunden zu haben. Das Paar wirkt bei öffentlichen Auftritten sehr verliebt. Kein Wunder, dass sich die ersten Fragen nach einem möglichen Familienzuwachs mehrten. Doch der 54-jährige Hollywood-Star wiegelte 2015 noch ab: