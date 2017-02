Jedes Beziehungs-Aus bedeutet auch die Möglichkeit, neues zu entdecken

Jede zwischenmenschliche Beziehung ist unterschiedlich und stetig im Wandel begriffen. Keine Verbindung zwischen zwei Menschen bleibt über die Jahre gleich intensiv – egal ob es sich um Freundschaften oder Romanzen handelt. Schließlich verändern auch wir uns mit der Zeit: Ziele werden neu gesteckt und Prioritäten ausgelotet.Deshalb ist auch das Ende einer Beziehung, so traurig es auch sein mag, kein Grund zur Verzweiflung. Mit etwas Abstand werden die Gründe, warum es zu der Trennung kam, offensichtlich und die Erkenntnis, dass nicht jede Zwischenmenschliche Beziehung auf ewig Bestand haben muss, hat buchstäblich heilende Wirkung für ein gebrochenes Herz.Doch was passiert, wenn die Beziehung schon längst beendet ist und wir nicht aufhören können, an Menschen festzuhalten? Oder umgekehrt, wenn eine verflossene Liebe sich immer wieder ins Gedächtnis rückt – sei es durch einen nächtlichen 'Drunk Dial‘, ein 'Like‘ auf Instagram oder ein unverfängliches "Wie geht’s?“ via Whatsapp. Wie beeinflusst es die Gegenwart, wenn die Vergangenheit immer noch präsent ist?Wieviel die Liebe wert ist, um die man betteln muss, steht grundsätzlich auf einem anderen Blatt. Dennoch geht es den In-Kontakt-Bleibern in den seltensten Fällen, um ernsthafte Emotionen. Egos wollen schließlich gestreichelt und melancholische Anwandlungen gepflegt werden – reden wir uns zumindest gerne ein.Des emotionale ‘self cutting‘ durch passives Stalking auf diversen Social Media Kanälen mag zwar harmlos wirken, ist jedoch desaströs für unser genuines Glück. Egal, wer die Beziehung beendet hat – beide Ex-Partner sollten jegliche Art des Kontakts so schnell wie möglich einstellen.Es dient nicht zur Sache, ob Sie verlassen wurden oder selbst ihren Ex-Partner verlassen haben. Jedes Ende einer Beziehung kommt einem Trauma gleich. Dem Schockzustand folgt Verzweiflung, Trauer und schlussendlich Verständnis. Mit regelmäßigem Kontakt bleiben Sie über kurz oder lang auf einer der Phasen hängen und wir sprechen nicht von letzterer.Wenn Sie sagen, dass der Kontakt zu Ihrem Ex-Partner, egal durch wen initiiert, bedeutungslos ist, sollten Sie sich die eine Frage stellen: „Warum haben wir überhaupt noch Kontakt, wenn er doch eigentlich nichts bedeutet?“ Diese Frage werden Ihnen unter Garantie auch neue Bekanntschaften stellen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, darauf eine Antwort zu finden!Wir stellen jetzt einfach mal eine wilde Vermutung an: Wenn Sie diesen Artikel bis zum Ende gelesen haben, scheinen Sie sich damit auseinanderzusetzen, wie viel Kontakt Sie noch zu Ex-Partnern pflegen und wie sehr es Sie in Ihrem Alltag beeinflusst. Jetzt machen Sie sich bewusst, wie viel Zeit (rechnen Sie gerne auch das eben stattfindende Lesen mit ein) und Datenvolumen Sie schon darauf verschwendet haben, das Instagram-Profil, die Insta-Stories oder Facebook-Updates ihrer ehemaligen Liebe aufzurufen. Hören Sie auf, Ihre Zeit mit einem Schein-Kontakt zu Menschen auf Ihrer Vergangenheit zu verschwenden und konzentrieren Sie sich auf Ihre Zukunft.