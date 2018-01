Haute-Couture Spring-Summer 2018, Dior Show Backstage, Dior Make-up kreiert und gestyled von Peter Philips

Diesen Augen-Make-up werden wir in jedem Fall nachschminken

Der Beauty-Look der Dior Cruise Collection 2017

Bella Hadid backstage bei der Dior Cruise Collection 2017

Das Dior Make-up der RTW Spring/Summer 2016 Kollektion

Ein zarter Hauch von Pink legte sich um die Augen der Models.

Für die Präsentation der Haute-Couture-Kollektion Spring /Summer 2018 kreierte, Creative- und Image-Direktor für Dior Make-up, einen starken Look, der die surrealistische Inspiration hinter der Kollektion von Maria Grazia Chiuri widerspiegelte. Für seinen Beauty-Look ließ sich Philips von den Werken der italienischen surrealistischen Malerin Leonor Fini inspirieren.Der Fokus des Beauty-Looks lag auf einem spektakulären Augen-Make-up mit langen, präzisen und optisch in Richtung Schläfen verlängerten Wimpern. Einen natürlichen, leuchtenden Teint zauberte er mithilfe desderund ein paar Tropfenauf die Gesichter der Models. Für das perfekte Finish legte er noch einenauf.Ein natürliches Lippen-Make-up mit einem zarten Hauch von Lip Glow in Pink oder Matte Pink rundete den Haute Couture Spring/Summer 2018-Look harmonisch ab.Die Make-up-Looks, die, Creative und Image Director für Dior Make-up, für die Kollektionen des französischen Traditionalisten kreiert, laden in der Nahaufnahme jedes Mal zum hingebungsvollen Schwärmen ein. Während er in der vergangen Couture Collection mit breiten goldenen Lidstrichen den Fokus auf die Augenpartie lenkte, ging er für die Spring-Summer-Kollektion 2017 subtiler vor:umranden das Auge und wurden bei jedem Model unterschiedlich gesetzt.Die Herangehensweise der Make-up-Artists war gewohnt künstlerisch: Peter Philips wollte die Illusion eineskreieren und mit dem verführerischen Überraschungs-Moment spielen. Der künstlerischem Kopfschmuck stammt übrigens von HutmacherAls taufrische Sterntaler könnte der Teint der Models nicht perfekter erscheinen. Für die Grundierung des Make-ups verwendet Philips den Diorskin Forever & Ever Wear Primer und darauf die. Das Make-up in Kissenformat lässt sich spielend leicht auftragen und zaubert einen vollkommen natürlichen Glow-Effekt. Der Highlighter Diorskin Nude Air Luminizer sorgt für ein subtiles Contouring und der Diorblush n°756 and 876 für sanftes Erröten.Neben dem Catwalk der Dior Couture Präsentation Herbst/Winter 2016 war die Aufregung der internationalen - und sonst so überaus gelasssenen - Modeszene fast greifbar. Endlich war klar, wer die Nachfolge von Raf Simons an der kreativen Spitze des Unternehmens antreten wird.wird die neue Kreativdirektorin von Dior.Während sich der Fokus auf die letzte Interims-Kollektion von Lucie Meier und Serge Ruffieux richtete, die den besonders strengen Blicken bravourös standhielt, wollen wir den heimlichen Star der Präsentation feiern: das, Creative und Image Director für Dior Make-up, kreierte mit seinem Make-up Look das kosmetische Pendant zur Couture: graphischen Eyelinerstrich, die auf die jeweilige Augenform des Models perfekt abgestimmt wurden. Auf diese Weise entstanden rund 40 individuelle Laufsteg-Looks.Die Runway Show dervon Dior stand ganz im Zeichen von Erinnerungen und Emotionen. Schon 1954 und 1958 zeigte das Modehaus im englischen Blenheim Palace, der mit seinem barocken Dekor fasziniert. Genau dieses Detail nutzte Peter Philips, Creative and Image Director für Dior Make-up, jetzt als Kontrast für seinen Beauty-Look: In einem einzigen Auftrag über das komplette Lid - von den Wimpern bis zu den Augenbrauen - schminkte er eine tiefen Bronzeton. Der Teint wurde leicht mit Contouring akzentuiert, die Lippen wurden in einer natürlichen Nuance belassen.Ein weiterer Hingucker war definitiv das Haarstyling der Models: Im strengen Wet Look zurückgenommen und in den Längen fließend gelassen, waren die Frisuren ein erneuter Kontrast zur Kollektion.Poison - so lautete die Ansage auf dem Dior Runway der. Zumindest, was die Lippenfarbe der Models anbelangt, schließlich wurden sie von Peter Philips, Creative & Image Director Dior Make-up, in genau jenem Lippenstift-Ton akzentuiert. Der Clou: der Dior Ultra Gloss "Bulle" sorgte hier für ein spiegelndes Finish.Verführerisch war auch das Augen Make-up: tiefschwarze, dicke Wimpern wirkten hypnotisierend und bannten unseren Blick. Abgerundet wurde der Beauty-Look durch die Haarkreation von Guido Palau, der die Haare der Models tief im Nacken in zwei kleine Knoten stylte.Lippenbekenntnisse oder verführerische Augenblicke: Bei dervon Dior gab es beides zu sehen. Peter Philips, Creative & Image Director Dior Make-up, kreierte für die Models zwei aufregende Looks, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen.Für den ersten Beauty-Look wurden Nude Lips mit einem ausdrucksstarken Eyeliner kombiniert. Der Trick des Profis: Um einen intensiven Blick und viel Volumen zu erhalten, wurden die Wimpern der Models gleich mehrfach und mit unterschiedlichen Mascaras getuscht.Beim zweiten Look lag der Fokus vollkommen auf den Lippen der Models. Der Clou: Nur ein paar wenige liefen mit dem scharlachrochten Highlight über den Laufsteg - eine Reminiszenz an Christian Dior, der mit seinem "Coup de Trafalgar" rote Looks in einem Überraschungseffekt präsentierte.Frischer Teint und pastellfarbener Lidschatten waren hingegen maßgeblich für das Make-up der RTW Spring Summer 2016 Show im La Cour Carée du Louvre. Um die natürliche Schönheit der Models zu unterstreichen und die Transparenz und Sanftheit der Kollektion aufzugreifen, wähltehier einen zarten, pinkfarbenen Lidschatten und setzte auf einen rosigen Teint."Ich wollte einen 'leuchtenden' Make-up Look kreieren, der auf Transparenz und Weichheit basiert. Ganz im Einklang mit Raf Simons' Kollektion", erklärt der Experte. "Es handelt sich um eine durchsichtige Schönheit mit einer gewissen versteckten Erotik."Der Lidschatten wurde für diesen Look nur ganz leicht aufgetragen und in Richtung der Augenbrauen verblendet. Für den intensiven Blick der Models sorgte ein gräulicher Rosenholz-Eyeliner, der direkt am oberen Wimpernkranz aufgetragen wurde.Damit das Make-up seine Natürlichkeit behält, bearbeitete Peter Philips die Wimpern der Models lediglich mit einer Wimpernzange und brachte abschließend die Augenbrauen in Form. Als Finish wurden auch die Lippen in einem zarten Roséton geschminkt.