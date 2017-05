Welche Nuance gefällt Ihnen besser? '557 Focus' oder '867 Attract'

Eine sorgfältig kuratierte Sammlung an luxuriösen Lidschatten-Paletten zählt zur Königsdisziplin jedes Beauty Addicts. Gründe, seiner Leidenschaft nachzugehen gibt es schließlich genügend: Entzückende Farbkombinationen in kunstvoller Verpackung werden jede Saison von noch aufregenderen Nuancierungen abgelöst. Gibt es ein schöneres Gefühl, als einen noch unberührten Farbton ganz sanft mit dem Lidschatten-Pinsel aufzunehmen? Dabei ist immer wieder spannend, wie Formulierung und Farbpigmente in Zusammenspiel mit dem eigenen Teint wirken.Während man mit der Lancierung jeder neuen Beauty-Kollektion sein Herz an eine neue Lidschatten-Palette verliert, löst sich leider auch jedwede Raison in Wohlgefallen auf. Schließlich werden Eyeshadows, so schön ihre Verpackung auch sein mag, in den seltensten Fällen aufgebraucht.Diese Lidschattenpalette werden wir den ganzen Sommer benutzen: Unser persönliches Hero-Produkte aus dersind die beiden Paletten mit jeweils fünf aufeinander abgestimmten Farb-Nuancen. Die neuartige Textur derverschmilzt mit der Haut und schenkt ein Finish, das wie eine zweite Haut wirkt. Durch die patentierte Color Magnifying System Technologie erstrahlt der Lidschatten in einer ungewöhnlich hohen Intensität, ohne sich in der Lidfalte abzusetzen. Das Beauty-Must-Have ist in zwei Farbkombinationen erhältlich.