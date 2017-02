Die Zeit anhalten

Im Gespräch mit Prof. Dr. med. Dr. theo. Johannes C. Huber, Endokrinologe und Anti-Aging-Experte

Zwei-Monats-Packung mit 120 Kapseln ab 279 Euro, erhältlich über www.time-block.com

Hundertprozentig sei das noch nicht geklärt, so der Endokrinologeam Rande eines Anti-Aging-Kongresses. Aber man wisse schon, es sei das Ergebnis eines Prozesses, der auf einmal falsch herum läuft. "", erklärt der Mediziner und Theologe. Die Auswirkungen von unterdrückten Genen sieht man am ganzen Körper, von der verringerten Agilität des Bewegungsapparates bis hin zur nachlassenden Spannkraft der Haut. Diese Entwicklung wird nicht nur durch die fortschreitende Lebensdauer in Gang gesetzt, sondern auch durch eine bestimmte Lebensweise. Umweltverschmutzung und Gifte sind ebenso Gründe für den physischen Verfall wie Stress, zu wenig Schlaf, mangelnde Bewegung und ungesunde Ernährung.Man kann der Entwicklung jedoch entgegenwirken. Dabei spielt Ernährung eine entscheidende Rolle: "Die Menschen wissen das schon sehr lange, aber erst seit Kurzem kann es die Medizin beweisen.", zum Beispiel natürliches Vitamin D, das für die Knochen wichtig ist, oder Epigallocatechingallat aus grünem Tee.", sagt Professor Huber. Der Stoff erhalte die guten Zellen im Körper und beseitige die schlechten. Die positiven Effekte dieser und anderer Stoffe sind unbestritten.ist die neue Art der Nahrungsergänzung: Zwei Kapseln täglich versorgen den Körper mit hochwertigen pflanzlichen Nährstoffen, Mikro-Algen, Vitaminen und Mineralien. Die positiven Eigenschaften von grünem Tee, Weizengras, Algen, Tomaten, Traubenkernen und Shiitakepilzen unterstützen die Zellregenerierung und wirken Schritt für Schritt vom Körperinneren bis zur Hautoberfläche. Es wird empfohlen,über einen längeren Zeitraum einzunehmen.