Sie bröselt nicht, sie verschmiert nicht und sie macht endlos lange Wimpern: Eine Ode an Maybelline New Yorks The Colossal Go Extreme! Volum'Express Mascara, die beste Mascara der Welt.

Welche Mascara ist die beste?

Das ist die beste Mascara

Frauen wollen ja gar nicht viel. Die perfekte Mascara soll nicht nur die Wimpern verdichten und verlängern, sie soll bitte auch lange halten, keine unschönen Schmierflecken am Oberlid oder Bröselreste unter den Augen hinterlassen wie verunglückte Smokey Eyes. Dann soll eine Mascara auch keinen Spinnenbein-Effekt machen, sondern die Wimpern sauber trennen und möglichst klumpfrei sein. Bezahlbar wär auch gut.Muss doch möglich sein, oder? Unsere Handys können ja mittlerweile auch den Ofen anschalten, den Supermarkt-Einkauf bezahlen und bessere Fotos machen als eine Spiegelreflex.Anscheinend ist die perfekte Mascara aber nah an der, weil jede, aber auch wirklich jede Frau den harten und steinigen Weg auf der Suche nach der einen wahren Wimperntusche kennt. Er ist gepflastert von hektischen Sprüngen auf die Bürotoilette zur Beseitigung von schwarzen Flecken im Gesicht, eingetrockneten und abgebrochenen Wimpern und herber Enttäuschung vor dem Badezimmerspiegel, wenn statt des für viel Geld versprochenen "Fake-Lashes-Effect" nur Klump angesagt war. Better than sex? Ich weiß nicht, was für Sex manche Leute da offenbar hatten, aber es tut mir leid für sie.Ich darf Ihnen jetzt etwas verraten: Die beste Mascara der Welt gibt's im Drogeriemarkt und sie kostet unter 10 Euro.Ich teste gern alle neuen Mascaras und ihre Verschönerungsversprechen der Superlative - zurück gehe ich aber immer nur zu einer: dervon Maybelline New York. Oder wem der Name zu sperrig ist: die Gelbe mit der pinken Schrift!Sie verdichtet die Wimpern ohne zu klumpenSie trennt die WimpernSie verlängert die WimpernSie macht einen Wahnsinns-AugenaufschlagSie hält bis zum NachmittagSie bröselt nichtSie verschmiert nichtSie kostet nur 7,49 EuroEs gibt sie in jedem DrogeriemarktIch schwöre auf die Go Extreme! Volum' Express. Die Bürste hat keinen Schnickschnack wie lustige Kurven oder gar diese kurzen Silikon-Noppeln, mit denen doch niemand klar kommt, oder? Die Mascara macht alles, was ich von einer Wimperntusche will und ist dabei auch noch unverschämt billig. Seit Jahren ist das knallgelbe Ding mein treuester Beauty-Begleiter. Ich würde sie mit auf eine einsame Insel nehmen.Falls Sie über eine Wimpernverlängerung nachdenken, probieren Sie die mal aus. Ist billiger.