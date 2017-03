Machen wir uns nichts vor: Um sich in seiner eigenen Haut wohl zu fühlen, ist eine regelmäßige körperliche Belastung unumgänglich – ob sie nun auf ein Lauftraining, ausdauerndes Shopping oder eine durchgetanzte Nacht zurückführt, ist dem Stoffwechsel dabei relativ egal. Wenn der Kreislauf in Fahrt kommt, werden die Zellen des Körpers vermehrt mit Sauerstoff versorgt, erneuern sich schneller und bauen ganz nebenbei Fettdepots ab.Deshalb muss klar sein: Möchte man ernsthaft abnehmen, ist ein Mindestmaß an Bewegung und gesunder Ernährung nicht zu vermeiden. Dennoch, auf dem Weg zu den persönlichen Traummaßen können Beauty-Helfer wahre Wunder vollbringen und die Ergebnisse der Alltagsumstellung schneller sichtbar machen.Das französische Beauty-Label gehört zu den Pionieren in Sachen Body Shaping. Mit dem Creme-Gel ‚Belly Lift‘ täuscht der Bauchzone sportliche Aktivität vor und kurbelt den Energie-Stoffwechsel der Mitochondrien an. Innerhalb von vier Wochen soll der Bauch sichtbar flacher sein und auch der Taillen-Bereich lässt sich damit konturieren. (um 55)Die Pflege von Clarins basiert auf dem natürlichen Extrakt aus den Blattern des Quittenbaums und soll die Silhouette nachhaltig straffen und modellieren. Die Lotion wirkt auf die Adipozyten des Körpers ein - Zellen, die Zucker und Fette aufspalten. Die Speicherung des Fetts wird minimiert, wodurch sich die Zellen verkleinern (um 54 Euro)Selten fühlt man sich so begehrenswert und schön als nach einem warmen Sommertag. Der Körper ist durch die Sonnenstrahlen zart gebräunt und wirkt automatisch schlanker. Das Köper-Öl von La Mer beschenkt die Anwenderung mit genau diesem Köpergefühl - auch ohne Sonne. Die reichhaltige Mischung aus Vitamin E und Ölen versorgt die Haut mit Nährstoffen und verleiht ihr einen goldenen Glow. (um 95 Euro)